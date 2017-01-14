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Общество

Очередной митинг против строительства супермаркета прошел во Владивостоке

Холод не помешал неравнодушным собраться
Фото: Анна Оплетаева, РИА VladNews Фото: Анна Оплетаева, РИА VladNews
Владивосток, суббота, 14 января , РИА Vladnews.

Сегодня, 14 января, жители дома по адресу Бестужева, 40 во Владивостоке устроили очередную акцию протеста, желая сохранить территорию сквера, на которой началось строительство супермаркета, сообщает корреспондент РИА VladNews. По словам организаторов, основная цель митинга - сохранить деревья.

«Сквер был единственным местом, где можно было отдохнуть и погулять с внуками. Но в 4 часа ночи с 7 на 8 декабря прошлого года наш сквер оградили зеленым забором и вырубили большое количество деревьев. Это подло и отвратительно! Мы просим восстановить сквер и детскую площадку», - обратилась к собравшимся жительница района Эгершельда Маргарита Александровна.

Несмотря на минусовую температуру, на митинг пришли несколько десятков людей. Многие поделились, что в знак протеста не пойдут в супермаркет, чтобы он понес убытки.

Валентина Дмитриевна, жительница дома по улице Бестужева, рядом с которым началось строительство торговой точки, напомнила, что президент России Владимир Путин объявил 2017 год - Годом экологии и призвала владивостокцев не оставаться равнодушными к проблеме.

Как ранее сообщало агентство, владелец будущего супермаркета является депутат Думы Владивостока Дмитрий Сулеев, на данный момент ему принадлежит сеть супермаркетов «Реми».

Отметим, первое собрание жильцов было проведено 13 декабря прошлого года, с тех пор ситуация не изменилась.

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