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Общество

Ученые Приморья создают новейшие защитные материалы для авиации и космоса

Предложены оригинальные решения
Фото: ДВФУ Фото: ДВФУ
Владивосток, суббота, 14 января , РИА Vladnews.

Сверхвысокотемпературные композиционные материалы разрабатывают ученые Дальневосточного федерального университета в сотрудничестве с ведущими исследовательскими центрами России. сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВФУ.

Для улучшения эксплуатационных качеств материалов, используемых в авиационной и ракетно-космической технике, предложены оригинальные решения, основанные на новейшей технологии — «спекании» под воздействием высокоэнергетических электрических импульсов.

Как рассказал научный сотрудник лаборатории ядерных технологий Школы естественных наук ДВФУ Евгений Папынов, сплавы на основе карбида кремния и его композитных форм представляют собой высокотехнологичную керамику. Это конструкционная основа носовых обтекателей ракет и острых кромок крыльев летательных аппаратов, которая обеспечивает защиту от сверхвысоких температур (до 2200-2600°C), возникающих во время полета, взлета и посадки.

Ученые ДВФУ занимаются этим перспективным направлением с 2013 года совместно с институтами РАН Москвы и Дальнего Востока. Задача — найти оптимальное соотношение исходных компонентов будущей керамики и наиболее эффективный метод ее получения.

«Создание таких материалов — это многоэтапная, коллективная работа, поэтому мы ведем ее в сотрудничестве и разделили наши усилия по секторам. Институт общей и неорганической химии имени Курнакова в Москве создает исходное сырье для керамики — порошковые компоненты, Институт химии ДВО РАН занимается разработкой технологии соединения компонентов, апробируя инновационный способ получения керамики — искровое плазменное «спекание». В лабораториях ДВФУ мы детально исследуем физико-химические свойства и проводим комплексное определение эксплуатационных характеристик образцов», — объяснил Евгений Папынов.

За три года ученые значительно продвинулись в создании материалов, которые выдерживают экстремально высокие температуры, сохраняя при этом прочность. Найдены эффективные композитные консистенции и получены функционально-градиентная керамика на их основе, отработаны оптимальные технологические режимы синтеза, а также проведены испытания лабораторных образцов в условиях, приближенных к реальным.

Ученый подчеркнул, что высокий уровень проводимых исследований позволяет обеспечить высококлассная приборная база Центра коллективного пользования Лаборатории механических испытаний и структурного анализа материалов Инженерной школы ДВФУ, а также помощь студентов, обучающихся на кафедре материаловедения и технологии материалов.

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