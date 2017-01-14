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Стало известно, почему людям "не спится" - ученые

Полученные сведения могут быть полезны в разработке методов терапии расстройств сна
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, суббота, 14 января , РИА Vladnews.

Ученые рассказали, почему люди страдают от бессонницы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН.

Ученые из Высшей школы экономики, Нортумбрийского и Оксфордского университетов провели множество различных исследований, чтобы узнать, почему люди так часто страдают от бессонницы. В ходе эксперимента ученые наблюдали за десятками добровольцев в возрасте от 18 до 27 лет, а также предложили им пройти несколько специальных тестов.

Оказалось, что половина испытуемых вообще не имела никаких проблем со сном, а вот вторая половина страдала бессонницей от 3 месяцев до 10 лет. Исследователи объясняют это тем, что нарушение сна у человека может произойти из-за перфекционизма, а точнее беспокойства относительно возможных ошибок, сомнения по поводу собственных действий, а также из-за родительской критики. Сопутствующими факторами также выступают повышенная тревожность по незначительным поводам и депрессия, причем возникает порочный круг: человек не высыпается, у него нет ни настроения, ни сил, он испытывает страх, который снова не дает уснуть.

По мнению ученых, полученные ими сведения могут быть полезны в разработке методов терапии расстройств сна.

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