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Политика и экономика

Трамп назвал условия отмены санкций против России

Не исключена отмена санкций в будущем
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, суббота, 14 января , РИА Vladnews.

Трамп не планирует немедленной отмены санкций против России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Регнум.

Избранный президент США Дональд Трамп намерен оставить в силе введённые Бараком Обамой санкции против России «по крайней мере, на некоторое время». При этом Трамп не исключил отмены санкций в будущем. «Если мы ладим, если Россия действительно помогает нам, то для чего санкции, если кто-то вместе делает по-настоящему великие вещи», — сказал он.

Будущий глава Белого дома также выразил готовность встретиться с президентом России Владимиром Путиным. «Я понимаю, что они хотели бы встретиться, и это меня абсолютно устраивает», — заявил Трамп.

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