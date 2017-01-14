Трамп назвал условия отмены санкций против России

Не исключена отмена санкций в будущем

Владивосток, суббота, 14 января , РИА Vladnews.

Трамп не планирует немедленной отмены санкций против России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Регнум.

Избранный президент США Дональд Трамп намерен оставить в силе введённые Бараком Обамой санкции против России «по крайней мере, на некоторое время». При этом Трамп не исключил отмены санкций в будущем. «Если мы ладим, если Россия действительно помогает нам, то для чего санкции, если кто-то вместе делает по-настоящему великие вещи», — сказал он.

Будущий глава Белого дома также выразил готовность встретиться с президентом России Владимиром Путиным. «Я понимаю, что они хотели бы встретиться, и это меня абсолютно устраивает», — заявил Трамп.



