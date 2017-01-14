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Прохор Шаляпин рассказал, что владивостокская певица перед смертью собрала чемоданы

Жанна Роштакова собиралась на ПМЖ в Москву
Фото: СтарХит Фото: СтарХит
Владивосток, суббота, 14 января , РИА Vladnews.

Певец Прохор Шаляпин рассказал о событиях, которые могли стать причиной смерти экс-солистки группы «Лицей» , девушки из Владивостока, Жанны Роштаковой, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН.

Прохор Шаляпин сообщил, что давно знаком с Жанной, а накануне гибели у него состоялся телефонный разговор с певицей. По его словам, Жанна умерла через несколько часов после телефонного разговора с ним. При этом Шаляпин не исключает версию насильственной смерти Жанны Роштаковой. Он отметил, что перед смертью Жанна начала бракоразводный процесс со своим мужем, ради которого в свое время переехала во Владивосток. В ближайшее время Роштакова планировала переехать в Москву.

«Она уже упаковывала вещи, чтобы переехать на ПМЖ в Москву. А тут — такое несчастье», — рассказал Шаляпин.

Стоит отметить, что предварительной версией гибели Жанны Роштаковой стал несчастный случай в ванной. По данным СМИ на голову певицы упала полка в ванной комнате.

Ранее стало известно о загадочной смерти бывшей участницы группы «Лицей» Жанны Роштаковой, тело которой было обнаружено в ее квартире во Владивостоке.

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