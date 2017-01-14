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Вооруженный нарушитель задержан в Приморье

Мужчина планировал добыть копытное животное
Фото: Земля Леопарда Фото: Земля Леопарда
Владивосток, суббота, 14 января , РИА Vladnews.

Государственные инспекторы «Земли леопарда» задержали в охранной зоне национального парка охотника, у которого при себе оказалось огнестрельное оружие, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу заповедника. Реализовать преступный замысел и добыть копытное животное нарушителю не удалось – он был вовремя остановлен сотрудниками отдела охраны.

Нарушение было зафиксировано в особой зоне «Земли леопарда» – охранной. На прилегающей к нацпарку территории, охватывающей 82 тыс. га мест обитания дальневосточного леопарда и амурского тигра, расположены охотничьи хозяйства, в которых ведется охота. Однако для животных границ не существует – поэтому постановлением губернатора Приморского края здесь создана буферная зона, в которой специальный режим смягчает влияние человеческой деятельности на редких кошек и копытных – основу их кормовой базы. На территории запрещено использование капканов и присутствие охотничьих собак, а для охоты нужны специальные документы.

Традиционно в последние дни зимнего сезона охоты, который в Приморье завершается 15 января, нарушители проявляют наибольшую активность. Для контролирования устремившихся в тайгу любителей охоты – как легальной, так и незаконной – в лес отправились государственные инспекторы: хорошо зная привычки браконьеров, они усилили патрулирование. Благодаря устойчивому снежному покрову отследить передвижение нарушителей не составляет большого труда. «Прочитав» следы, инспекторы обнаружили мужчину с ружьем. Он был один и, встретив сотрудников охраны нацпарка, решил не предпринимать попыток бегства.

«Первое нарушение после новогодних праздников не заставило себя долго ждать, – отметил Евгений Стома, заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по охране. – И хотя задержанный пребывал на территории охранной зоны во время сезона охоты, при себе у него не оказалось ни охотничьего билета, ни лицензии от охотобщества. Более того, гладкоствольное ружье в руках потенциального браконьера было незарегистрированным. Мы также предполагаем, что он намеревался пройти дальше, вглубь территории национального парка. Вместе с изъятым оружием и патронами нарушитель был доставлен в отдел полиции Хасанского района, ведется разбирательство. Проблема браконьерства очень серьезна, но государственные инспекторы национального парка продолжат эффективно выполнять свою работу в этот сложный для зверей период, когда они из-за снега наиболее уязвимы для браконьеров».

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