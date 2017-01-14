Во Владивостоке угнали автомобиль сотрудника ГУФСИН

Владивостокцы вышли на зимний пляж 18:08, 15 января Владивостокцы вышли на зимний пляж (Фото)
Владивостокских алкоголиков лишили спирта 17:01, 15 января Владивостокских алкоголиков лишили спирта (Фото)
В Приморье и без циклона машины продолжают уходить с нечищеных трасс 16:31, 15 января В Приморье и без циклона машины продолжают уходить с нечищеных трасс
Новостная лента
Январь, 15 воскресенье
18:30
Рассмотрение дела охранников Пушкарева во Владивостоке затягивается Эксклюзив
18:30
Приморцы просят у президента отменить пошлину на ввоз японских авто
18:30
Дневник парня: Бег - наше все! Эксклюзив
18:08
Владивостокцы вышли на зимний пляж Фото
18:04
Эксперт в сфере недвижимости: "Людям пора уже привыкать отвечать за свои действия" Эксклюзив
17:27
Найдена главная причина старения людей
17:01
Владивостокских алкоголиков лишили спирта Фото
16:31
В Приморье и без циклона машины продолжают уходить с нечищеных трасс
16:00
Приморье: как выжить в морозы
15:30
Житель Владивостока угнал джип со двора жилого дома - и поставил его на охраняемую стоянку
15:02
Создателям фильма "На районе" Приморье может вернуть до 15% от бюджета фильма
14:31
Упал, очнулся - гипс... Что делать, если это произошло в Приморье?
13:57
Владивостокский хоккей: разгромить соперника! Фото
13:21
Стал известен секрет счастливого брака
12:46
У фильма "На районе" с Данилой Козловским отняли 1-е место на конкурсе в Приморье
12:07
Власти Приморья: Люди остались без тепла в январе из-за бракованного угля Фото
11:34
Крещенская неделя обещает быть теплой в Приморье
10:59
Пьяный приморец на грузовике устроил жесткое ДТП
10:31
Звезды обещают, что день будет благоприятен во всем
10:03
Спортом лучше всего заниматься на выходных, - ученые
09:29
Прокуратура ищет, кто решил заморозить в Приморье целый поселок
09:02
15 января в Приморье пройдет небольшой снег
07:34
Ученые назвали минимальный возраст Луны
05:14
Владивостокцы не верят в приметы Эксклюзив
03:29
Погоня за премией негативно влияет на психику работника‍
01:02
Всемирно известная оперная певица выступит в Приморье в январе
Январь, 14 суббота
23:37
Ученые Приморья создают новейшие защитные материалы для авиации и космоса Фото
22:03
Стало известно, почему людям "не спится" - ученые
21:20
Трамп назвал условия отмены санкций против России
20:06
Прохор Шаляпин рассказал, что владивостокская певица перед смертью собрала чемоданы
19:28
Вооруженный нарушитель задержан в Приморье Фото
18:02
Во Владивостоке угнали автомобиль сотрудника ГУФСИН
17:20
Про владивостокскую участницу "ДОМ2" нарисовали мультик
Планируете ли Вы окунуться в прорубь на Крещение?

Электронные версии
4065 (4) от 13 января 2017 Электронная версия газеты Владивосток
От хрустального мальчика до Булыги
Пограничник, спасший детей из горящего дома, представлен к госнаграде
Европейский суд принял жалобу на арест главы Владивостока
Старушки подались в аферистки
Пешеходам предложен виадук
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Происшествия

Во Владивостоке угнали автомобиль сотрудника ГУФСИН

По факту кражи машины возбуждено уголовное дело
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, суббота, 14 января , РИА Vladnews.

Во Владивостоке угнали автомобиль. сообщает РИА VladNews.

Инцидент произошел в ночное время суток. со двора одного из домов по улице Адмирала Смирнова во Владивостоке неизвестные угнали автомобиль марки Toyota Prius 2011 года выпуска. Владелицей автомобиля оказалась сотрудница ГУФСИН по Приморскому краю, которая и заявила об угоне. По словам автомобилистки, машину она приобрела в 2015 году за полмиллиона рублей в автосалоне. За все время женщина не оборудовала Prius сигнализацией, что позволило преступнику бесшумно похитить авто.

Поиски автомобиля и подозреваемого в его угоне продолжаются.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Пропавший приморец найден
16:01, 14 января 2017 Пропавший приморец найден

Мужчина погиб

В Приморье произошло массовое серьезное ДТП
15:36, 14 января 2017 В Приморье произошло массовое серьезное ДТП

Обстоятельства случившегося выясняются

Неизвестные приморцы пытались заманить ребенка в машину
15:05, 14 января 2017 Неизвестные приморцы пытались заманить ребенка в машину

Мальчику удалось сбежать

Приморец подозревается в краже денег
14:40, 14 января 2017 Приморец подозревается в краже денег

Мужчина задержан

В Приморье горел частный дом
14:02, 14 января 2017 В Приморье горел частный дом

Причины пожара будут установлены позже

На Камчатке ожидают сход лавин
13:21, 14 января 2017 На Камчатке ожидают сход лавин

На случай происшествия уже создана специальная группа

15 пожаров произошло в Приморье
12:48, 14 января 2017 15 пожаров произошло в Приморье

На территории Дальнего Востока ликвидировано 41 возгорание