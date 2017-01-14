Во Владивостоке угнали автомобиль сотрудника ГУФСИН

По факту кражи машины возбуждено уголовное дело

Владивосток, суббота, 14 января , РИА Vladnews.

Во Владивостоке угнали автомобиль. сообщает РИА VladNews.

Инцидент произошел в ночное время суток. со двора одного из домов по улице Адмирала Смирнова во Владивостоке неизвестные угнали автомобиль марки Toyota Prius 2011 года выпуска. Владелицей автомобиля оказалась сотрудница ГУФСИН по Приморскому краю, которая и заявила об угоне. По словам автомобилистки, машину она приобрела в 2015 году за полмиллиона рублей в автосалоне. За все время женщина не оборудовала Prius сигнализацией, что позволило преступнику бесшумно похитить авто.

Поиски автомобиля и подозреваемого в его угоне продолжаются.