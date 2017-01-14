Ольге Рапунцель короткометражка понравилась

Владивосток, суббота, 14 января , РИА Vladnews.

В интернете появился непонятный мультик о звезде "Дома-2" из Владивостока, сообщает РИА VladNews cо ссылкой на страницу Ольги Рапунцель в инстаграме.

Ольга Рапунцель, владивостокская звезда популярного телепроекта ДОМ2, разместила в своем инстаграме мультик,посвященный ей - "главному бренду "Дома-2". По ее словам, мультик создал и прислал ей поклонник.

Сама Рапунцель в восторге от мультика про нее,подписчикам же ролик не понравился. Они не нашли смысла в мультфильме о том,как Ольга спит с Димой и ходит в душ.