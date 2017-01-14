Турнир по дворовому хоккею на кубок главы города Игоря Пушкарёва продолжается

Второй групповой этап продолжится завтра

Владивосток, суббота, 14 января , РИА Vladnews.

15 января, с 10 часов во Владивостоке пройдут игры второй группы турнира по дворовому хоккею с шайбой на кубок главы города Игоря Пушкарёва, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. В предстоящие выходные за выход в полуфинал поборются команды «Беркут», «Змеинка», «Витязь» и «Молот-2».

В седьмом по счету дворовом чемпионате принимают участие 16 любительских команд, в состав которых входят как дети, так и взрослые. Их техника и мастерство, отточенное на катках города, привлекает внимание многих горожан. Ледовые битвы не оставят равнодушными любителей ярких и напряженных событий.

Напомним, состязания хоккеистов будут проходить по выходным вплоть до 1 марта на муниципальных спортивных объектах (хоккейных коробках) города. По результатам проведения соревнований победителей и призеров наградят кубками, медалями и грамотами от администрации Владивостока.

Администрация Владивостока приглашает всех желающих поболеть за спортсменов.

Расписание игр:

15 января

10 часов - ул. Фанзавод, 18 (Витязь – Змеинка);

12 часов - ул. Фанзавод, 18 (Беркут – Молот-2).