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Пропавший приморец найден

Мужчина погиб
Фото: СУ СК РФ по Приморскому краю Фото: СУ СК РФ по Приморскому краю
Владивосток, суббота, 14 января , РИА Vladnews.

Мужчина, пропавший во Владивостоке, найден мертвым, сообщает РИА VladNews. Причины смерти устанавливают сотрудники правоохранительных органов. На теле погибшего следов насилия не обнаружено.

Напомним, ранее агентство сообщало, что  28 декабря прошлого года в период времени с 21 часа 00 минут до 24 часов 00 минут из офиса компании на улице Русская, 41 в городе Владивостоке ушел Турнаев Анатолий Александрович, 20.10.1964 года рождения. В последний раз местонахождение мужчины зафиксировала камера наружного видеонаблюдения, расположенная по адресу: г. Владивосток, Океанский проспект, д. 169. Следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».


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