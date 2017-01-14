В Хабаровске столкнулись два трамвая

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, суббота, 14 января , РИА Vladnews.

В Хабаровском крае произошло ДТП с участием двух общественных транспортов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на @27dps.

Инцидент произошел в краевой столице и попал на камеру наружного видеонаблюдения. Двигающие навстречу друг другу трамваи столкнулись при пересечении. На записи видно, как один из транспортных средств в последнюю секунду немного сошел с путей в сторону второго трамвая и задел его. По предварительной информации, никто не пострадал.

В случившемся еще предстоит разобраться сотрудникам ДПС.