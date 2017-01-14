Неизвестные приморцы пытались заманить ребенка в машину

Мальчику удалось сбежать

Владивосток, суббота, 14 января , РИА Vladnews.

Злоумышленники пытались похитить ребенка, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в городе Находка. Неизвестные обманным путем пытались заманить в свое транспортное средство мальчика 10 лет. Ребенок не растерялся и незамедлительно покинул место происшествия. Для чего взрослым мужчинам нужен был 10-летний ребенок - неизвестно.

Среди пользователей популярного мессенджера уже не первый день "гуляет" картинка с ориентировками на трех человек, которые, якобы, являются злоумышленниками. Судя по сообщению, эти трое похищают маленьких детей, используя всеми известный приём.

Пользователи мессенджера и популярной соцсети в свою очередь сообщают, что подобная картинка - спам, который ходит по сети уже в течение 3-4 лет. Данная картинка появилась в сети еще в 2012 году, но тем не менее, случай с 10-летним мальчиком в городе Находка действительно имеет место быть.