Приморец подозревается в краже денег

Мужчина задержан

Владивосток, суббота, 14 января , РИА Vladnews.

В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило заявление 36-летнего жителя села Ляличи о краже принадлежащих ему денежных средств, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю. Причиненный от кражи ущерб составил 20 тысяч рублей.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Установлено, что заявитель прибыл в город Уссурийск и поселился в гостиничном номере, в котором проживали еще два постояльца. Позже потерпевший обнаружил пропажу принадлежащих ему денежных средств. При этом одного из новых знакомых в комнате гостиницы уже не было.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 25-летний ранее судимый житель поселка Посьет. Мужчину доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания, пояснив, что похищенным распорядился по своему усмотрению.

Следователем отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.) Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.