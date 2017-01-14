В Приморье горел частный дом

Причины пожара будут установлены позже

Владивосток, суббота, 14 января , РИА Vladnews.

В пожарно-спасательную службу города Уссурийск поступило сообщение о пожаре, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю. Очевидец происшествия рассказал, что в переулке Береговой горят надворные постройки на территории частного дома.

Незамедлительно прибыв по указанному адресу, огнеборцы приступили к тушению. Спустя 9 минут пожар был локализован, а через час и десять минут – полностью ликвидирован.

Общая площадь возгорания составила 50 кв. м. По сообщению на место происшествия прибыли 17 человек личного состава и 5 единиц техники. В результате происшествия никто не пострадал. Причины пожара будут установлены.