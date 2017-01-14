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В Приморье проходит фотоконкурс

Работы принимаются до 1 октября 2017 года
Фото: Анна Плетнева, РИА VladNews Фото: Анна Плетнева, РИА VladNews
Владивосток, суббота, 14 января , РИА Vladnews.

В рамках проведения в России Года экологии в 2017 году Росводресурсы проводит Всероссийский конкурс фотографий водных пейзажей родного края «Водные сокровища России», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края. 

Как рассказали в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, в конкурсе может принять каждый, кто увлекается фотографией и кому интересен родной край.

«Фотографии водных пейзажей Приморского края необходимо направлять в электронном виде на официальный сайт Росводресурсов, заполнив на нём регистрационную анкету в соответствующем разделе интернет-сайта.

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края приглашает всех любителей природы принять участие в фотоконкурсе.

Работы принимаются до 1 октября 2017 года.

Напомним, в Приморье утвержден план основных мероприятий по проведению в 2017 году Года экологии. Распоряжение об этом подписал Губернатор Приморья Владимир Миклушевский.

План включает в себя 140 мероприятий по основным направлениям охраны окружающей среды, разбитых на семь разделов: особо охраняемые природные территории и животный мир, лес, вода, атмосферный воздух, отходы, экологическое образование и просвещение, международное сотрудничество.

По поручению Губернатора Приморья Владимира Миклушевского в реализации мероприятий в рамках Года экологии в регионе активное участие примут жители края, а также общественные экологические организации.

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