Куда пойти во Владивостоке в выходные дни

Афиша мероприятий

Владивосток, суббота, 14 января , РИА Vladnews.

В предстоящие выходные – 14 и 15 января – во Владивостоке состоятся интересные и полезные мероприятия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

14 января в 11 часов – работа творческой мастерской «Кружок любителей вязания крючком» в библиотеке №13 (ул. Русская, 78; тел.: 232-55-96). Вход свободный.

14 января в 13 часов – «Встречи за шахматной доской» - час шахмат в библиотеке №17 (ул. Иртышская, 42; тел.: 236-71-00). Вход свободный.

14 января в 14 часов - очередное занятие в «Школе читателя» в библиотеке №13 (ул. Русская, 78; тел.: 232-55-96). Вход свободный.

15 января в 11 часов – работа фотокружка «Проfotiki» в библиотеке №20 (пр. 100 лет Владивостоку, 128-а; тел.: 231-69-99). Вход свободный.

15 января в 12 часов – работа творческой мастерской «Ох уж эта муха, Муха-Цокотуха» в библиотеке № 3 (ул. Хабаровская, 19; тел.: 245-32-63). Вход свободный.

15 января в 15 часов – Настольные развивающие игры для детей от 6 лет «Игротека» в библиотеке №5 (ул. Леонова, 21; тел.: 245-54-99).Вход свободный.

Спортивные мероприятия

14 января в 10 часов – во Владивостоке на ул. Героев Хасана, 12 и ул. Русская, 86 ,каток Рубин пройдут игры второй группы турнира по дворовому хоккею с шайбой на кубок главы города Игоря Пушкарёва. В предстоящие выходные за выход в полуфинал поборются команды «Беркут», «Змеинка», «Витязь» и «Молот-2». Вход свободный.

14 января в 12 часов - жители и гости города смогут познать мастерство катания на коньках на бесплатных мастер-классах для всех желающих. Организаторами мероприятия выступило общественное движение «Патриоты Приморья» при поддержке администрации Владивостока. Мероприятие будет проходить на шести муниципальных ледовых площадках, во всех районах города: на пр. 100-летия Владивостока, 44, на ул. Енисейской, 18, Зои Космодемьянской, 12, Черемуховой, 22, Хабаровской 7 и Щитовой, 27. Вход свободный.

14 января в 13 часов - во Владивостоке на ул. Фанзавод, 18 пройдут игры второй группы турнира по дворовому хоккею с шайбой на кубок главы города Игоря Пушкарёва. В предстоящие выходные за выход в полуфинал поборются команды «Беркут», «Змеинка», «Витязь» и «Молот-2».. Вход свободный.

14 января в 14 часов - во Владивостоке на проспект 100-летия Владивостока, 29А, школа № 38 пройдут игры второй группы турнира по дворовому хоккею с шайбой на кубок главы города Игоря Пушкарёва. В предстоящие выходные за выход в полуфинал поборются команды «Беркут», «Змеинка», «Витязь» и «Молот-2».. Вход свободный.

15 января в 10 часов – во Владивостоке на ул. Фанзавод, 18 пройдут игры второй группы турнира по дворовому хоккею с шайбой на кубок главы города Игоря Пушкарёва. В предстоящие выходные за выход в полуфинал поборются команды «Беркут», «Змеинка», «Витязь» и «Молот-2».. Вход свободный.

15 января в 12 часов – во Владивостоке на ул. Фанзавод, 18 пройдут игры второй группы турнира по дворовому хоккею с шайбой на кубок главы города Игоря Пушкарёва. В предстоящие выходные за выход в полуфинал поборются команды «Беркут», «Змеинка», «Витязь» и «Молот-2».. Вход свободный.

15 января в 12 часов - жители и гости города смогут познать мастерство катания на коньках на бесплатных мастер-классах для всех желающих. Организаторами мероприятия выступило общественное движение «Патриоты Приморья» при поддержке администрации Владивостока. Мероприятие будет проходить на шести муниципальных ледовых площадках, во всех районах города: на пр. 100-летия Владивостока, 44, на ул. Енисейской, 18, Зои Космодемьянской, 12, Черемуховой, 22, Хабаровской 7 и Щитовой, 27. Вход свободный.