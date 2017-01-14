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Общество

В Приморье продают "волосатый" хлеб

Покупательница с боем вернула продукт в магазин
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 14 января , РИА Vladnews.

В приморских магазин продают хлеб с волосами, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в городе Фокино. Девушка приобрела хлебобулочное изделие в виде лепешки в одном из магазинов города. Каково же было ее удивление. когда она, придя домой и начав употреблять в пищу продукт, обнаружила внутри лепешки длинный волос. Аппетит пропал моментально. Жительница Фокино решила отправиться в магазин для дальнейшего разбирательства с администрацией. 

В магазине продукцию принимать обратно отказались, апеллируя тем, что продукт уже частично использован. Продавец попыталась вытащить волос самостоятельно, но ничего не вышло. Тогда женщина сказала, что это так называемый "мучной" волос. 

В конечном итоге денежную сумму в размере 30 рублей покупателю все же вернули. Но жалобу не приняли. Этот поход в магазин жительница Приморья запомнит надолго.

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