Покупательница с боем вернула продукт в магазин

Владивосток, суббота, 14 января , РИА Vladnews.

В приморских магазин продают хлеб с волосами, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в городе Фокино. Девушка приобрела хлебобулочное изделие в виде лепешки в одном из магазинов города. Каково же было ее удивление. когда она, придя домой и начав употреблять в пищу продукт, обнаружила внутри лепешки длинный волос. Аппетит пропал моментально. Жительница Фокино решила отправиться в магазин для дальнейшего разбирательства с администрацией.

В магазине продукцию принимать обратно отказались, апеллируя тем, что продукт уже частично использован. Продавец попыталась вытащить волос самостоятельно, но ничего не вышло. Тогда женщина сказала, что это так называемый "мучной" волос.

В конечном итоге денежную сумму в размере 30 рублей покупателю все же вернули. Но жалобу не приняли. Этот поход в магазин жительница Приморья запомнит надолго.