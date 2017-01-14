Во Владивостоке сбили пешехода

Виновник покинул место происшествия

Владивосток, суббота, 14 января , РИА Vladnews.

Инцидент произошел в районе кольца Запорожской, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Водитель легкового автомобиля не успел снизить скорость движения и остановиться, сбив пешехода прямо на пешеходном переходе. Им оказалась женщина пенсионного возраста, которая от удара об автомобиль не удержалась на ногах. Водитель и его пассажир вышли из авто, когда женщина уже самостоятельно поднялась с земли. В ходе словесной перепалки, женщина не нашла лучше аргумента, чем повернуться и покинуть место происшествия. Водитель пострадавшую задерживать не стал и уехал с места аварии.

Приезд скорой и сотрудников ДПС не понадобился.