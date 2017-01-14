Во Владивостоке ожидается небольшой снег

Погода на 14 января

Владивосток, суббота, 14 января , РИА Vladnews.

Сегодня, 14 января, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный, западный умеренный, на побережье до сильного. Температура воздуха -7...-19C.

Во Владивостоке облачно с прояснением, возможен слабый снег. Ветер северо-западный, западный сильный. Температура воздуха -13...-15°C.

В Уссурийске переменная облачность, временами слабый снег. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха -12...-14°C.

В Находке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха -9...-11°C.