Эксперт: В 2017-м рынок недвижимости Приморья продолжит подниматься

О вторичном и первичном жилье - и о кредитах

Владивосток, суббота, 14 января , РИА Vladnews.

О том, каким был для рынка недвижимости Владивостока и Приморского края 2016-й – и что нас ждет в этой сфере экономики в 2017 году, корреспонденту РИА VladNews рассказал директор «Городского риэлторского центра» Сергей Косиков.

Рынок жилья во Владивостоке в 2016 году: рост, падение или стагнация

"Обычно говоря о росте или падении, подразумевают, что рост рынка - или его падение – связан с динамикой цен. В текущей ситуации мы наблюдаем другую квартиру.

За 2016 год резких изменений на рынке не было. Спрос и количество сделок плавно увеличиваются, но роста цен как на вторичном рынке жилья, так и на первичном нет. На вторичном рынке есть даже небольшое снижение на несколько процентов по некоторым сегментам.

Восстановление рынка можно отследить даже по такому фактору, как объемы ипотечного кредитования. Объемы выданных кредитов на покупку жилья уже возвращаются к докризисным значениям. И ставки (по ипотечному кредитованию – прим ред.) тоже вернулись практически на уровень 2013-2014 года," - сказал Сергей Косиков.

Что будет с рынком недвижимости во Владивостоке и Приморье в 2017 году

"В 2017-м будет практически то же, что и было в прошлом году. Рынок новостроек наращивает предложение, банки конкурируют ставками, количество покупателей на рынке плавно увеличивается, на вторичном рынке цены не растут.

Есть, конечно, знаковые изменение на рынке новостроек, которые будут влиять и на весь остальной рынок, но это совсем отдельная большая тема," - отметил эксперт.