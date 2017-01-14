Эксперт: В 2017-м рынок недвижимости Приморья продолжит подниматься

Владивостокцы вышли на зимний пляж 18:08, 15 января Владивостокцы вышли на зимний пляж (Фото)
Владивостокских алкоголиков лишили спирта 17:01, 15 января Владивостокских алкоголиков лишили спирта (Фото)
В Приморье и без циклона машины продолжают уходить с нечищеных трасс 16:31, 15 января В Приморье и без циклона машины продолжают уходить с нечищеных трасс
Новостная лента
Январь, 15 воскресенье
18:30
Рассмотрение дела охранников Пушкарева во Владивостоке затягивается Эксклюзив
18:30
Приморцы просят у президента отменить пошлину на ввоз японских авто
18:30
Дневник парня: Бег - наше все! Эксклюзив
18:08
Владивостокцы вышли на зимний пляж Фото
18:04
Эксперт в сфере недвижимости: "Людям пора уже привыкать отвечать за свои действия" Эксклюзив
17:27
Найдена главная причина старения людей
17:01
Владивостокских алкоголиков лишили спирта Фото
16:31
В Приморье и без циклона машины продолжают уходить с нечищеных трасс
16:00
Приморье: как выжить в морозы
15:30
Житель Владивостока угнал джип со двора жилого дома - и поставил его на охраняемую стоянку
15:02
Создателям фильма "На районе" Приморье может вернуть до 15% от бюджета фильма
14:31
Упал, очнулся - гипс... Что делать, если это произошло в Приморье?
13:57
Владивостокский хоккей: разгромить соперника! Фото
13:21
Стал известен секрет счастливого брака
12:46
У фильма "На районе" с Данилой Козловским отняли 1-е место на конкурсе в Приморье
12:07
Власти Приморья: Люди остались без тепла в январе из-за бракованного угля Фото
11:34
Крещенская неделя обещает быть теплой в Приморье
10:59
Пьяный приморец на грузовике устроил жесткое ДТП
10:31
Звезды обещают, что день будет благоприятен во всем
10:03
Спортом лучше всего заниматься на выходных, - ученые
09:29
Прокуратура ищет, кто решил заморозить в Приморье целый поселок
09:02
15 января в Приморье пройдет небольшой снег
07:34
Ученые назвали минимальный возраст Луны
05:14
Владивостокцы не верят в приметы Эксклюзив
03:29
Погоня за премией негативно влияет на психику работника‍
01:02
Всемирно известная оперная певица выступит в Приморье в январе
Январь, 14 суббота
23:37
Ученые Приморья создают новейшие защитные материалы для авиации и космоса Фото
22:03
Стало известно, почему людям "не спится" - ученые
21:20
Трамп назвал условия отмены санкций против России
20:06
Прохор Шаляпин рассказал, что владивостокская певица перед смертью собрала чемоданы
19:28
Вооруженный нарушитель задержан в Приморье Фото
18:02
Во Владивостоке угнали автомобиль сотрудника ГУФСИН
17:20
Про владивостокскую участницу "ДОМ2" нарисовали мультик
Планируете ли Вы окунуться в прорубь на Крещение?

Электронные версии
4065 (4) от 13 января 2017 Электронная версия газеты Владивосток
От хрустального мальчика до Булыги
Пограничник, спасший детей из горящего дома, представлен к госнаграде
Европейский суд принял жалобу на арест главы Владивостока
Старушки подались в аферистки
Пешеходам предложен виадук
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Актуальный комментарий

Эксперт: В 2017-м рынок недвижимости Приморья продолжит подниматься

О вторичном и первичном жилье - и о кредитах
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 14 января , РИА Vladnews.

О том, каким был для рынка недвижимости Владивостока и Приморского края 2016-й – и что нас ждет в этой сфере экономики в 2017 году, корреспонденту РИА VladNews рассказал директор «Городского риэлторского центра» Сергей Косиков.

Рынок жилья во Владивостоке в 2016 году: рост, падение или стагнация

"Обычно говоря о росте или падении, подразумевают, что рост рынка - или его падение – связан с динамикой цен. В текущей ситуации мы наблюдаем другую квартиру.

За 2016 год резких изменений на рынке не было. Спрос и количество сделок плавно увеличиваются, но роста цен как на вторичном рынке жилья, так и на первичном нет. На вторичном рынке есть даже небольшое снижение на несколько процентов по некоторым сегментам.

Восстановление рынка можно отследить даже по такому фактору, как объемы ипотечного кредитования. Объемы выданных кредитов на покупку жилья уже возвращаются к докризисным значениям. И ставки (по ипотечному кредитованию – прим ред.) тоже вернулись практически на уровень 2013-2014 года," - сказал Сергей Косиков.

Что будет с рынком недвижимости во Владивостоке и Приморье в 2017 году

"В 2017-м будет практически то же, что и было в прошлом году. Рынок новостроек наращивает предложение, банки конкурируют ставками, количество покупателей на рынке плавно увеличивается, на вторичном рынке цены не растут.

Есть, конечно, знаковые изменение на рынке новостроек, которые будут влиять и на весь остальной рынок, но это совсем отдельная большая тема," - отметил эксперт.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Сенатор: Энерготарифы – одна из самых «кричащих» проблем Дальнего Востока
21:02, 13 января 2017 Сенатор: Энерготарифы – одна из самых «кричащих» проблем Дальнего Востока

В течение трех лет тарифы будут снижать до среднероссийских

Недоступная для приморцев рыба
18:21, 13 января 2017 Недоступная для приморцев рыба

Почему жители края рыбаков не могут позволить себе морепродукты?

Минтруд: Приморье начало 2017 год с лидерства по зарплатным долгам
16:42, 13 января 2017 Минтруд: Приморье начало 2017 год с лидерства по зарплатным долгам

Лидерство с большим отрывом выделяет регион среди всех субъектов Российской Федерации

Сенатор Анатолий Широков поговорил о кроликах и клубнике
13:16, 13 января 2017 Сенатор Анатолий Широков поговорил о кроликах и клубнике

Чиновник прокомментировал закон о "дальневосточном гектаре"

​Сенатор: Альтернативы развитию Дальнего Востока на сегодня у России нет
12:41, 13 января 2017 ​Сенатор: Альтернативы развитию Дальнего Востока на сегодня у России нет

Общий объем привлеченных инвестиций на Дальний Восток - 1 триллион 325 млрд рублей

​Виктор Ларин: Приморцев в новом году ждет рост цен
17:50, 12 января 2017 ​Виктор Ларин: Приморцев в новом году ждет рост цен

Эксперт рассказал, что ожидает жителей края в 2017

Исполнит ли губернатор Владимир Миклушевский обещание?
16:29, 12 января 2017 Исполнит ли губернатор Владимир Миклушевский обещание?

Удастся ли добиться увеличения населения Приморского края до 2 миллионов жителей?