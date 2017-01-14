Злоумышленник украл почти 300 метров электрокабеля

Мужчина задержан

Владивосток, суббота, 14 января , РИА Vladnews.

Стражи правопорядка задержали подозреваемых в хищении 290 метров электрокабеля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД по Хабаровскому краю.

В дежурную часть отдела полиции №1 города Комсомольск-на-Амуре поступило сообщение от представителя телекоммуникационной компании. Заявитель сообщил, что из подвала и подъезда дома по улице Юбилейной неизвестные похитили электрокабель. Общий ущерб организации составил порядка пяти тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий стражи правопорядка задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 33-летний безработный комсомольчанин. Мужчина признался, что проник в открытые подвал и подъезд многоэтажки и срезал кабель. После этого он сдал его в пункт приема металлолома. В настоящее время в отношении фигуранта избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Аналогичный случай произошел в доме по улице Пионерской. Здесь в помещении технического этажа неизвестный срезал 90 метров кабеля общим ущербом порядка семи тысяч рублей. 52-летний подозреваемый в совершении данного деяния был задержан стражами правопорядка на месте совершения преступления. Представителей правоохранительных органов вызвал житель дома, который услышал подозрительный шум на крыше. Задержанный пояснил, что решил заработать денег легким, но преступным путем. В настоящее время в отношение ранее судимого комсомольчанина избрана мера пресечения - подписка о невыезде.

По данным фактам сотрудниками полиции возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации - «Кража». Расследования продолжаются.