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Двое мужчин похитили и сожгли сына бизнесмена

Изначально злоумышленники решили похитить мужчину с целью дальнейшего выкупа
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, суббота, 14 января , РИА Vladnews.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

По версии следствия, подозреваемые решили похитить 25-летнего сына бизнесмена и получить за его освобождение выкуп. Реализуя свой преступный умысел, один из них 10 января 2017 года пригласил будущего потерпевшего, с которым был хорошо знаком, в гараж, расположенный в Железнодорожном районе Хабаровска. Когда мужчина на своей машине приехал на место, злоумышленники напали на него, связали. Утром 11 января 2017 года они позвонили родственникам потерпевшего и потребовали заплатить выкуп в размере 20 миллионов рублей. Вечером 11 января 2017 года года, опасаясь быть задержанными за совершение похищения, подозреваемые решили избавиться от пленника. Они задушили мужчину, вывезли тело в район села Ильинка, где сожгли на пустыре возле железнодорожной станции.

Благодаря грамотной работе следователей, криминалистов краевого следственного управления, сотрудников УМВД России по Хабаровскому краю злоумышленники задержаны. Сейчас они дают показания. Оба мужчины (1990, 1991 г.р.) ранее к уголовной ответственности не привлекались. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается. 

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