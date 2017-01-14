Изъято более 300 разовых доз

Владивосток, суббота, 14 января , РИА Vladnews.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области пресекли деятельность группы, организовавшей поставку и сбыт высококонцентрированного синтетического наркотика, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД по Сахалинской области.

В конце прошлого года участники группы в составе двух человек прибыли в островную столицу с другого региона Дальнего Востока. В областном центре подозреваемые сняли квартиру, в которой расфасовывали на дозы наркотическое средство синтетической группы. В дальнейшем, подозреваемые сбывали в Южно-Сахалинске наркотики, делая с целью конспирации закладки в тайниках, расположение которых сообщали покупателям. Такой способ сбыта, посредством «тайников-закладок», давал возможность сбытчикам бесконтактно реализовывать наркотики.

В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали криминальный дуэт и восемь покупателей.

Всего из незаконного оборота сотрудники полиции изъяли более 300 разовых доз синтетического наркотического средства, что является крупным размером.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении одного гражданина, подозреваемого в сбыте, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, другой находится под подпиской о невыезде.