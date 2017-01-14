Мужчина два года насиловал свою 7-летнюю падчерицу

Дело передано в суд

Владивосток, суббота, 14 января , РИА Vladnews.

Следственным отделом по городу Невельск следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего местного жителя, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ (3 эпизода) - иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Сахалинской области.

Обвиняемый 2 года подряд совершал в отношении 7-летней дочери своей супруги действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния ребенка.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.