Мужчина купил несуществующий снегоход более, чем за 460 тысяч рублей

Транспортное средство увидеть так и не удалось

Владивосток, суббота, 14 января , РИА Vladnews.

В дежурную часть Отдела МВД России по городу Магадану от 44-летнего жителя областного центра поступило заявление, о том, что он в счет товара перевел неизвестным денежные средства, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД по Магаданской области.

В ходе проверки оперативниками установлено, что мужчина в конце декабря прошлого года на одном из ннтернет-сайтов заказал снегоход. Он перевел 461 тысячу 600 рублей за товар на указанную злоумышленниками кредитную карту, но в обозначенные сроки заказанный им снегоход так и не получил. Все попытки связаться с продавцами к успеху не привели, сайт, на котором мужчина делал заказ, спустя некоторое время стал недоступен. В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.