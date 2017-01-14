Бытовая ссора могла закончится трагедией

Мужчина хотел напасть с ножом на собутыльницу

Владивосток, суббота, 14 января , РИА Vladnews.

Ольским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Магаданской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) в отношении жителя поселка Ола, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Магаданской области.

По версии следствия, ранее неоднократно судимый 35-летний подозреваемый в ходе бытового конфликта, с целью убийства, нанес своей сожительнице удары по рукам и в живот. Присутствовавший при семейном конфликте знакомый выбил из рук подозреваемого нож и пресек его противоправные действия.

Подозреваемый задержан, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.