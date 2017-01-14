В Приморье спасли человека, провалившегося под лед

Владивостокцы вышли на зимний пляж 18:08, 15 января Владивостокцы вышли на зимний пляж (Фото)
Владивостокских алкоголиков лишили спирта 17:01, 15 января Владивостокских алкоголиков лишили спирта (Фото)
В Приморье и без циклона машины продолжают уходить с нечищеных трасс 16:31, 15 января В Приморье и без циклона машины продолжают уходить с нечищеных трасс
Новостная лента
Январь, 15 воскресенье
18:29
Рассмотрение дела охранников Пушкарева во Владивостоке затягивается Эксклюзив
18:29
Приморцы просят у президента отменить пошлину на ввоз японских авто
18:29
Дневник парня: Бег - наше все! Эксклюзив
18:08
Владивостокцы вышли на зимний пляж Фото
18:04
Эксперт в сфере недвижимости: "Людям пора уже привыкать отвечать за свои действия" Эксклюзив
17:27
Найдена главная причина старения людей
17:01
Владивостокских алкоголиков лишили спирта Фото
16:31
В Приморье и без циклона машины продолжают уходить с нечищеных трасс
16:00
Приморье: как выжить в морозы
15:30
Житель Владивостока угнал джип со двора жилого дома - и поставил его на охраняемую стоянку
15:02
Создателям фильма "На районе" Приморье может вернуть до 15% от бюджета фильма
14:31
Упал, очнулся - гипс... Что делать, если это произошло в Приморье?
13:57
Владивостокский хоккей: разгромить соперника! Фото
13:21
Стал известен секрет счастливого брака
12:46
У фильма "На районе" с Данилой Козловским отняли 1-е место на конкурсе в Приморье
12:07
Власти Приморья: Люди остались без тепла в январе из-за бракованного угля Фото
11:34
Крещенская неделя обещает быть теплой в Приморье
10:59
Пьяный приморец на грузовике устроил жесткое ДТП
10:31
Звезды обещают, что день будет благоприятен во всем
10:03
Спортом лучше всего заниматься на выходных, - ученые
09:29
Прокуратура ищет, кто решил заморозить в Приморье целый поселок
09:02
15 января в Приморье пройдет небольшой снег
07:34
Ученые назвали минимальный возраст Луны
05:14
Владивостокцы не верят в приметы Эксклюзив
03:29
Погоня за премией негативно влияет на психику работника‍
01:02
Всемирно известная оперная певица выступит в Приморье в январе
Январь, 14 суббота
23:37
Ученые Приморья создают новейшие защитные материалы для авиации и космоса Фото
22:03
Стало известно, почему людям "не спится" - ученые
21:20
Трамп назвал условия отмены санкций против России
20:06
Прохор Шаляпин рассказал, что владивостокская певица перед смертью собрала чемоданы
19:28
Вооруженный нарушитель задержан в Приморье Фото
18:02
Во Владивостоке угнали автомобиль сотрудника ГУФСИН
17:20
Про владивостокскую участницу "ДОМ2" нарисовали мультик
Планируете ли Вы окунуться в прорубь на Крещение?

Электронные версии
4065 (4) от 13 января 2017 Электронная версия газеты Владивосток
От хрустального мальчика до Булыги
Пограничник, спасший детей из горящего дома, представлен к госнаграде
Европейский суд принял жалобу на арест главы Владивостока
Старушки подались в аферистки
Пешеходам предложен виадук
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Общество

В Приморье спасли человека, провалившегося под лед

Также МЧС продемонстрировало несколько методов самоспасения
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, суббота, 14 января , РИА Vladnews.

Специалисты Приморской поисково-спасательной службы во Владивостоке на акватории Амурского залива провели тренировку по спасению человека, провалившегося под лёд, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края. 

Спасатели рассказали и показали, как провалившийся под лёд человек может выбраться из воды, продемонстрировав несколько методов самоспасения.

«По статистике, именно зимняя рыбалка чаще всего становится причиной гибели людей на воде в зимний период. Лёд коварен и опасен. Рыбаки знают об этом, но продолжают пренебрегать личной безопасностью в погоне за уловом. Выбраться из полыньи самостоятельно очень сложно, тем более с рыбацкой амуницией», – отметили спасатели.

По словам спасателя Приморской краевой поисково-спасательной службы Андрея Казачёнок, для выхода на лёд каждый рыбак должен основательно подготовиться. Для этого необходимо иметь при себе свисток и небольшую верёвку до 10 метров в длину с какой-нибудь ручкой. Эти приспособления помогут быстро привлечь внимание и выбраться из воды.

«В первую очередь важно не теряться и не паниковать. В случае, если нет перчаток, нужно натянуть рукава на ладони, чтобы они как можно меньше мёрзли. Провалившемуся

человеку рекомендуется лечь на живот, постараться закинуть ноги на лёд и, вращаясь вокруг своей оси, выкатиться на него. При этом важно двигаться в ту сторону, с которой шли изначально, так как там проверенный и прочный лёд. Если рядом есть другие люди, то они могут помочь выбраться как раз с помощью верёвки или «цепочкой», то есть 2-3 человека падают на живот, подползают к утопающему как можно ближе и тянут на поверхность. Всё вышеперечисленное – так называемые методы самоспасения», – рассказал спасатель.

comments powered by Disqus
Похожие новости
В Приморье продают
11:14, 14 января 2017 В Приморье продают "волосатый" хлеб

Покупательница с боем вернула продукт в магазин

Куда пойти во Владивостоке в выходные дни
10:13, 14 января 2017 Куда пойти во Владивостоке в выходные дни

Афиша мероприятий

Гороскоп на 14 января
09:45, 14 января 2017 Гороскоп на 14 января

Сегодня все может пойти не по плану

Во Владивостоке ожидается небольшой снег
09:33, 14 января 2017 Во Владивостоке ожидается небольшой снег

Погода на 14 января

Выезд автомобилей на владивостокский лед запрещен
09:02, 14 января 2017 Выезд автомобилей на владивостокский лед запрещен

ЕДДС Владивостока напоминает о мерах предосторожности

Фильм «Викинг» стал первой российской картиной в топ-10 мирового проката‍
00:06, 14 января 2017 Фильм «Викинг» стал первой российской картиной в топ-10 мирового проката‍

Главную роль сыграл Данила Козловский

Госпродагентство Приморья снижает цены
23:03, 13 января 2017 Госпродагентство Приморья снижает цены

Также в продаже есть рыбные и мясные консервы