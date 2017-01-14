В Приморье спасли человека, провалившегося под лед

Также МЧС продемонстрировало несколько методов самоспасения

Владивосток, суббота, 14 января , РИА Vladnews.

Специалисты Приморской поисково-спасательной службы во Владивостоке на акватории Амурского залива провели тренировку по спасению человека, провалившегося под лёд, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Спасатели рассказали и показали, как провалившийся под лёд человек может выбраться из воды, продемонстрировав несколько методов самоспасения.

«По статистике, именно зимняя рыбалка чаще всего становится причиной гибели людей на воде в зимний период. Лёд коварен и опасен. Рыбаки знают об этом, но продолжают пренебрегать личной безопасностью в погоне за уловом. Выбраться из полыньи самостоятельно очень сложно, тем более с рыбацкой амуницией», – отметили спасатели.

По словам спасателя Приморской краевой поисково-спасательной службы Андрея Казачёнок, для выхода на лёд каждый рыбак должен основательно подготовиться. Для этого необходимо иметь при себе свисток и небольшую верёвку до 10 метров в длину с какой-нибудь ручкой. Эти приспособления помогут быстро привлечь внимание и выбраться из воды.

«В первую очередь важно не теряться и не паниковать. В случае, если нет перчаток, нужно натянуть рукава на ладони, чтобы они как можно меньше мёрзли. Провалившемуся

человеку рекомендуется лечь на живот, постараться закинуть ноги на лёд и, вращаясь вокруг своей оси, выкатиться на него. При этом важно двигаться в ту сторону, с которой шли изначально, так как там проверенный и прочный лёд. Если рядом есть другие люди, то они могут помочь выбраться как раз с помощью верёвки или «цепочкой», то есть 2-3 человека падают на живот, подползают к утопающему как можно ближе и тянут на поверхность. Всё вышеперечисленное – так называемые методы самоспасения», – рассказал спасатель.