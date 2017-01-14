Выезд автомобилей на владивостокский лед запрещен

ЕДДС Владивостока напоминает о мерах предосторожности

Владивосток, суббота, 14 января , РИА Vladnews.

Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) и управление по делам ГО и ЧС администрации Владивостока напоминают любителям зимней рыбалки о необходимости соблюдать меры предосторожности, а также предупреждают, что выезд автомобилей на лед морских и речных водоемов представляет опасность для жизни, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Всегда необходимо учитывать, что толщина льда даже на одном водоёме не везде одинакова. Тонкий лёд находится у берегов, в районе перекатов и стремнин, в местах слияния рек или их впадения в море (озеро), на изгибах, излучинах, около вмерзших предметов, подземных источников, в местах слива в водоемы теплых вод и канализационных стоков. Опасность представляют собой полыньи, проруби, лунки, трещины.

Выходить на лед можно только тогда, когда его толщина достигает не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 сантиметров в соленой. Прочность льда можно определить визуально: лёд голубого цвета – прочный, а прочность льда белого цвета в два раза меньше. Лёд, имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого цвета является наиболее ненадежным. Такой лёд обрушивается без предупреждающего потрескивания. Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости в туман, снегопад, дождь. Выезд на лед транспортных средств категорически запрещен.

Родителям и педагогам также нужно обращать особое внимание на то, где находятся дети и чем они занимаются. Необходимо постоянно напоминать детям, что развлечения на льду водоемов представляют реальную угрозу их жизни и здоровью. Ни в коем случае нельзя проверять лед на прочность ударом ноги.

Администрация Владивостока еще раз напоминает жителям и гостям города: будьте осторожны, берегите себя и своих близких!

Номер телефона «Единой дежурной диспетчерской службы города Владивостока» (ЕДДС): 222-23-33.