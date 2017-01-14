Фильм «Викинг» стал первой российской картиной в топ-10 мирового проката‍

Главную роль сыграл Данила Козловский

Владивосток, суббота, 14 января , РИА Vladnews.

Исторический фильм «Викинг» о важном периоде жизни князя Владимира стал первой российской лентой, которая пробилась в общемировую десятку самых кассовых картин уик-энда, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Только с 5 по 8 января российская картина заработала 6,7 млн долларов, оставив позади американскую драму «Призрачная красота» с участием Уилла Смита, которая собрала за выходные 6,6 млн долларов. Интересно, что российская лента демонстрировалась в четырех, а вот американская - в 49 странах.

Надо сказать, что это первый случай в истории, когда российский фильм оказывается в мировом ТОП-10 по сборам за уикенд.

Среди других лидеров мирового проката уик-энда 5-8 января такие фильмы, как «Изгой-один: Звездные войны. Истории», «Кредо убийцы», «Пассажиры» и «Великая стена».

В России «Викинг» также установил кассовый рекорд, собрав 142 миллиона рублей в первый день проката и более миллиарда рублей за первые девять дней показа в кинотеатрах. Он вышел на экраны 29 декабря.

«Викинг» повествует о периоде древнерусской истории перед принятием христианства.

Раннее Средневековье. Время тяжелых мечей и темных законов крови. Правящий род в раздоре. Вина за случайную смерть брата легла на Великого Князя.

По закону мстить ему должен младший брат — бастард. За отказ убивать он заплатит всем, что у него было, потому что «для мира нужно больше мечей, чем для войны» .

«Викинг» — российский исторический художественный фильм режиссёра Андрея Кравчука.

На появившиеся после выхода фильма в прокат критические замечания зрителей, один из продюсеров ответил утверждением, что фильм в точности воспроизводит исторические события, описанные в «Повести временных лет» летописца Нестора, однако его сюжет не в точности соответствует всем приведённым в «Повести временных лет» фактам — часть сюжета заимствована из Лаврентьевской летописи, часть является выдумкой создателей фильма.

Главную роль — князя Владимира — сыграл Данила Козловский. Картина вышла на экраны 29 декабря и идет в двух версиях — «12 плюс» и «18 плюс».