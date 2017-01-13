Владивостокская певица таинственно умерла в Москве

О ее смерти сообщил Прохор Шаляпин

Владивосток, пятница, 13 января , РИА Vladnews.

Певица из Владивостока Жанна Роштакова скончалась в Москве, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Суть События.

О смерти певицы сообщил Прохор Шаляпин в своем блоге. Известно, что 33-летняя Жанная умерла у себя в квартире в Москве, в которую не так давно переехала из Владивостока.

Шаляпин в своем блоге написал, что 9 января они с Жанной Роштаковой должны были встретиться, но девушка умерла.

- Мы всегда были "на одной волне", Жанна невероятной души человек, талантливая певица, яркая, красивая девушка. Несколько часов назад мне сообщили, что Жанны не стало через несколько часов после нашего разговора.. в 33 года... трагедия настигла дома, неожиданно.. Она ничем не болела, и ничего не предвещало беды.. Люди цените жизнь и близких. Жанна, ты навсегда в моем сердце, - сообщил артист.