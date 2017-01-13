Ученые превратили мышей в агрессивных хищников

Грызуны могут атаковать и убивать

Владивосток, пятница, 13 января , РИА Vladnews.

Ученые в ходе исследования обнаружили в мозге лабораторных мышей два набора нейронов, активируя которые, обычные грызуны превращались в агрессивного хищника, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Cell.

«Обновленные» мыши могли атаковать, преследовать и охотиться на любого зверя или предмет.

По словам специалистов, включение этих нейронов превращает самых обычных мышей в агрессивных зомби-убийц, таких, как в знаменитом сериале «Ходячие мертвецы».

Озверевшие животные без какого-либо страха нападали на других зверей и предметы и готовы были их убить, а сверчков они и вовсе разрывали на части и сразу же съедали, что никогда бы не стали делать в обычном состоянии.