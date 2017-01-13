Недоступная для приморцев рыба 18:21, 13 января Недоступная для приморцев рыба (Фото)
Самые актуальные события на VladNews за 13 января 18:08, 13 января Самые актуальные события на VladNews за 13 января
Владивостокская певица таинственно умерла в Москве 17:54, 13 января Владивостокская певица таинственно умерла в Москве
Новостная лента
Январь, 13 пятница
18:55
Рассмотрение дела охранников Пушкарева во Владивостоке затягивается Эксклюзив
18:55
Приморцы просят у президента отменить пошлину на ввоз японских авто
18:55
Дневник парня: Бег - наше все! Эксклюзив
18:21
Недоступная для приморцев рыба Фото
18:08
Самые актуальные события на VladNews за 13 января
17:54
Владивостокская певица таинственно умерла в Москве
17:43
Ученые превратили мышей в агрессивных хищников
17:34
Выходные во Владивостоке будут теплыми, но снежными
17:30
В Приморье едва не ослепшего инвалида заставили платить за три операции Эксклюзив
16:51
Водитель в алкогольном опьянении устроил страшную аварию в Приморье
16:42
Минтруд: Приморье начало 2017 год с лидерства по зарплатным долгам Эксклюзив
16:42
Экологический туризм станет трендом 2017 года в Приморье
16:31
Мастер-класс по купанию в ледяной воде состоится во Владивостоке
16:21
Видео инцидента между скорой и автоледи на Камчатке появилось в Сети Видео
16:10
Турнир по дворовому хоккею на кубок главы города Игоря Пушкарёва продолжается
15:59
Жительница Приморья 12 лет прожила с инородным телом в спине Фото
15:48
Стол на старый Новый год 2017: щедрый ужин, рецепты
15:24
Обзор киноновинок во Владивостоке Фото
15:21
В России хотят сделать "солнечные дороги"
15:16
Администрация Владивостока приглашает научиться кататься на коньках
14:59
Зверское убийство сторожа церкви произошло в Приморье
14:56
Афиша культурных событий на 13 - 15 января во Владивостоке
14:53
Приморец похитил из магазина бутылку элитного алкоголя
14:42
Очередного мастера парковки «наказали» во Владивостоке
14:34
Дальневосточные предприятия сэкономят до 40 млрд рублей в год
14:23
В Приморье произошло серьезное ДТП Видео
14:16
​Моряков Монголии защитят в Приморье
14:09
Счет на пальцах - до бесконечности Видео
14:08
У приморских пенсионеров есть возможность бесплатно получить новую профессию
13:57
За год на Дальний Восток привлекли 1 трлн 325 млрд рублей инвестиций
13:48
В США побрили сильно заросшего персидского кота: животное уже не могло нормально двигаться Фото
13:31
Созданы мыши-зомби
13:24
Владивостокская автоледи устроила себе головную боль Эксклюзив
Планируете ли Вы окунуться в прорубь на Крещение?

Электронные версии
4065 (4) от 13 января 2017 Электронная версия газеты Владивосток
От хрустального мальчика до Булыги
Пограничник, спасший детей из горящего дома, представлен к госнаграде
Европейский суд принял жалобу на арест главы Владивостока
Старушки подались в аферистки
Пешеходам предложен виадук
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Общество

Ученые превратили мышей в агрессивных хищников

Грызуны могут атаковать и убивать
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, пятница, 13 января , РИА Vladnews.

Ученые в ходе исследования обнаружили в мозге лабораторных мышей два набора нейронов, активируя которые, обычные грызуны превращались в агрессивного хищника, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Cell.

«Обновленные» мыши могли атаковать, преследовать и охотиться на любого зверя или предмет.

По словам специалистов, включение этих нейронов превращает самых обычных мышей в агрессивных зомби-убийц, таких, как в знаменитом сериале «Ходячие мертвецы».

Озверевшие животные без какого-либо страха нападали на других зверей и предметы и готовы были их убить, а сверчков они и вовсе разрывали на части и сразу же съедали, что никогда бы не стали делать в обычном состоянии. 

comments powered by Disqus
Похожие новости
Выходные во Владивостоке будут теплыми, но снежными
17:34, 13 января 2017 Выходные во Владивостоке будут теплыми, но снежными

Температурный фон повысится на 3–7 градусов

Экологический туризм станет трендом 2017 года в Приморье
16:42, 13 января 2017 Экологический туризм станет трендом 2017 года в Приморье

Природные памятники занимают 20% территории края

Мастер-класс по купанию в ледяной воде состоится во Владивостоке
16:31, 13 января 2017 Мастер-класс по купанию в ледяной воде состоится во Владивостоке

Местная жительница призывает купаться в море круглый год

Стол на старый Новый год 2017: щедрый ужин, рецепты
15:48, 13 января 2017 Стол на старый Новый год 2017: щедрый ужин, рецепты

О традициях праздника

Вечером во Владивостоке пойдет снег
15:25, 13 января 2017 Вечером во Владивостоке пойдет снег

Рождественские морозы пришли в Приморье

Афиша культурных событий на 13 - 15 января во Владивостоке
14:56, 13 января 2017 Афиша культурных событий на 13 - 15 января во Владивостоке

Программа мероприятий

Дальневосточные предприятия сэкономят до 40 млрд рублей в год
14:34, 13 января 2017 Дальневосточные предприятия сэкономят до 40 млрд рублей в год

Благодаря общероссийским энерготарифам