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В Приморье едва не ослепшего инвалида заставили платить за три операции

Медицинско-чиновничий парадокс лишил человека 100 тысяч рублей - и едва не оставил без зрения
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, пятница, 13 января , РИА Vladnews.

В Приморском крае едва не ослепшего инвалида, проживающего в городе Арсеньев, заставили платить за три операции по замене хрусталика: страховая компания, выдавшая мужчине полис ОМС, отказалась платить 104 тысячи рублей за услуги ООО «Приморский центр микрохирургии глаза». Заявление об этом вопиющем случае прокурору Приморского края Сергею Бесчассному направил депутат Законодательного Собрания региона Владимир Беспалов, к которому с просьбой о помощи обратился обманутый гражданин.

В конце 2015 года мужчина обратился в городскую поликлинику. На тот момент в медучреждении врача-офтальмолога не было (отсутствие специализированных врачей в госбольницах в этом городе не редкость, по многочисленным свидетельствам местных жителей), и мужчине пришлось отправиться к платному доктору - в одну из частных клиник Арсеньева. По заключению врача, мужчине, и без того уже имевшему к тому моменту инвалидность по другому заболеванию, грозило получение еще одной инвалидности - теперь уже потеря зрения. Мужчину направили на операции - которые были сделаны в январе, марте и июне 2016 года.

Но возместить 104 тысячи рублей, затраченные на хирургическую помощь, инвалиду отказались.

Как выяснилось после обращения в страховую компанию, ООО «Приморский центр микрохирургии глаза» хоть и зарегистрирован в перечне медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы ОМС, но жителям Приморья свои услуги на бесплатной основе не оказывает.

В заявлении в прокуратуру Приморья депутат Заксобрания края отмечает, что уже обращался с данной проблемой в администрацию региона, на имя вице-губернатора Павла Серебрякова. И получил ответ с обоснованиями типа «заболевание глаз не явилось поводом к стойкой утрате трудоспособности», а также «рассуждения, что больной имеет инвалидность по другому общему заболеванию», пишет депутат. Беспалов просит прокурора Приморья разобраться в сложившейся ситуации

«восстановить справедливость и заставить соответствующие инстанции возместить инвалиду Михееву Валерию Александровичу расходы на лечение и операцию, заставить указанные структуры выполнять Конституцию РФ в части бесплатного медицинского обслуживания, наладить и довести до каждого гражданина систему информирования о порядке обслуживания населения в части обследования, диспансеризации, направлении на лечение и последующей реабилитации».

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