Самые актуальные события на VladNews за 13 января

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Планируете ли Вы окунуться в прорубь на Крещение?

Конечно, каждый год окунаюсь Никогда не решусь на это Очень хочется попробовать

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