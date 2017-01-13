Самые актуальные события на VladNews за 13 января

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Жительница Приморья 12 лет прожила с инородным телом в спине
Леска «вышла» с тела самостоятельно
Грузовик вылетел с трассы в Приморье
Обстоятельства случившегося выясняются
В Приморье произошло серьезное ДТП
Лесовоз и микроавтобус столкнулись лоб в лоб
Зверское убийство сторожа церкви произошло в Приморье
Убита 66-летняя женщина
Очередного мастера парковки «наказали» во Владивостоке
Автомобиль оказался завален мусором
Во Владивостоке водитель сбил девушку на повороте
Пострадавшая переходила дорогу не по пешеходному переходу
Владивостокская автоледи устроила себе головную боль
Кульбиты на дороге довели до больницы
Курс валют на 13 января