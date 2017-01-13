Водитель в алкогольном опьянении устроил страшную аварию в Приморье

Пострадавшие госпитализированы

Владивосток, пятница, 13 января , РИА Vladnews.

Сегодня утром, 13 января, в Хороле произошло страшное ДТП, в результате которого пострадали люди, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ДПС Контроль.

Сообщается, что водитель управляющий иномаркой Toyota Windom не справился с управлением, в результате чего вылетел с трассы и врезался в дерево. Удар пришелся на сторону пассажирки. Молодой человек и девушка были госпитализированы в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, водитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Предположение подтвердит или опровергнет медицинская экспертиза.