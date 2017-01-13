Мастер-класс по купанию в ледяной воде состоится во Владивостоке

Участница владивостокского клуба «Морж» по зимнему плаванию Наталья Аксенова пригласила жителей и гостей города на мастер-класс по погружению в ледяную воду, сообщает РИА VladNews.
Мастер-класс девушка проведет в воскресенье, 15 января, в 13.00 на Спортивной набережной.
Отметим, что Наталью уже давно заметили пользователи социальных сетей, девушка покорила всех своей любовью купаться в ледяной воде.
- Хочется, чтобы Владивосток стал городом моржей-людей, купающихся круглый год, - написала Наталья Аксенова на своей страничке в инстаграме.