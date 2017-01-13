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Общество

Владивостокцы получают бесплатные юридические консультации в центральной библиотеке им. Чехова

Приглашенные эксперты проконсультировали гостей библиотеки
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 13 января , РИА Vladnews.

В читальном зале центральной библиотеки им. Чехова 12 января состоялась юридическая консультация по правовым вопросам «Закон для всех»., сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Преподаватели и студенты юридического факультета Владивостокского гуманитарно-коммерческого колледжа (ВГКК) ответили на все интересующие вопросы посетителей.

Так, приглашенные эксперты проконсультировали гостей библиотеки о приватизации жилья, правах наследования, кто и при каких условиях может быть прописан в квартире, чем «прописка» отличается от регистрации и ответили на многие другие вопросы.

«Гости библиотеки, пришедшие на консультацию, были благодарны за оказанную им правовую помощь», - рассказали в МБУК «Владивостокская централизованная библиотечная система».

Отметим, бесплатные юридические консультации в центральной библиотеке имени Чехова по всем правовым вопросам проводятся ежемесячно. Анонс мероприятия будет размещен на официальном сайте муниципальной сети библиотек - http://www.vladlib.ru/.

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