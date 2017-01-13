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Общество

Школьников Владивостока приглашают принять участие в конкурсе «Ещё раз про любовь»

Подать заявку можно до 20 января
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 13 января , РИА Vladnews.

Во Владивостоке стартовал приём заявок на участие в городской конкурсе-празднике для школьников «Еще раз про любовь», финал которого пройдет в День всех влюбленных, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Подать заявку можно до 20 января. Организаторами конкурса выступили Владивостокский городской Дворец детского творчества совместно с управлением по работе с муниципальными учреждениями образования Владивостока.

Для участия в конкурсе приглашаются учащиеся 9 – 11 классов городских общеобразовательных учреждений. В команде должно быть 10 человек (5 девушек и 5 юношей). Команды могут быть как из представителей одного класса, так и смешанные - из представителей разных классов одной школы, а также сборные, состоящие из учеников разных школ.

В этом году конкурс будет проходить в три этапа. Первый этап - это конкурс видеороликов «Первое свидание». Командам необходимо предоставить видеоролики, снятые любыми доступными средствами (на видеокамеру, фотоаппарат, мобильный телефон), соответствующие тематике конкурса. Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип, анимационный сюжет). Видеоролики предоставляются до 23 января в оргкомитет по адресу: Океанский проспект, 43, каб. 40. По итогам конкурса видеороликов участники переходят во второй этап – «Интеллектуальный», который пройдёт 31 января во Владивостокском городском Дворце детского творчества.

Финал городского конкурса «Ещё раз про любовь» состоится 14 февраля. Ребятам предстоит поучаствовать в литературном конкурсе, разыграть пантомиму и исполнить два танца: бальный танец 18-19 веков и танец 20-21 веков.

Заявки на участие в празднике-конкурсе подаются до 20 января по е-mail: dolmatova88@mail.ru или по адресу: Океанский проспект, 43, каб. 40, методический отдел, телефон – 245-68-39, доп. 123.

Подробная информация по телефону 269-56-08, Елена Николаевна Долматова.

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