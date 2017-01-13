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Общество

Молодежный ресурсный центр учит подростков приморской столицы противостоять наркотикам

Профилактика наркомании ведется в доступной для подростков форме
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 13 января , РИА Vladnews.

О причинах и последствиях наркозависимости подростки Владивостокского городского округа узнают на профилактических занятиях с элементами тренинга «Наркотики: не влезай – убьет!», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Организатор таких мероприятий – МКУ «Молодежный ресурсный центр». 12 января полезные советы, как уберечь себя от вреда психоактивных веществ, получили молодые жители поселка Трудовое.

Отметим, профилактика наркомании ведется в доступной для подростков форме «равный – равному», где каждый участник занятия может высказать свою точку зрения на поставленный вопрос.

Например, на одном из последних уроков специалист МРЦ Артем Пономаренко, создавая возможные модели ситуаций, предлагал восьмиклассникам школы №71 найти пути их решения и сделать самостоятельно выводы о вреде приема наркотиков.

Так, в дружественной и откровенной беседе школьники узнали о трех видах зависимости человека: физической, социальной и психологической, избавиться от которых практически невозможно. Для наглядности Артем Пономаренко нарисовал «график зависимости», отражающий результаты употребления психоактивных веществ.

«Первичная профилактика употребления психоактивных веществ – это один из самых доступных и эффективных способов, который может своевременно предотвратить употребление и распространение наркомании среди молодежи. Именно поэтому на занятиях мы открыто говорим о последствиях необдуманных поступков. Юноши и девушки должны понять, что только от них самих зависит их будущее», – говорит директор МКУ «Молодежный ресурсный центр», член Общественного совета УМВД России по Приморскому краю Андрей Волков.

Во второй части занятия ребята закрепили полученные знания. Их разделили на две команды, дав каждой задание – одни думали о причинах, другие – о последствиях наркозависимости. Благодаря такому подходу юноши и девушки при обсуждении поставленных вопросов сами пришли к выводу, что наркотики вредны и от них надо отказываться. А свое свободное время следует посвящать здоровому образу жизни и образованию.

«Рассмотрев на занятии причины и последствия употребления наркотиков, я еще раз задумалась о своем будущем. Хочу окончить школу, потом университет, устроиться на работу, выйти замуж и родить детей. Планы большие, и, как видите, в этом насыщенном графике у меня нет времени на вредные привычки», – поделилась ученица 8 класса «А» школы №71 Ангелина Герасимова.

«Я запомнил, что нельзя слушать тех, кто предлагает наркотики, нельзя их употреблять, распространять. И, самое главное, надо вести здоровый образ жизни, иметь любимое хобби, которое не нанесет здоровью вред», – отметил ученик класса «А» 8 школы №71 Руслан Дроздов.

В ближайшее время занятия по профилактике психоактивных веществ состоятся в следующих учебных заведениях:

  • 17 января в 8:50 в МБОУ СОШ №74 (ул. Харьковская, 7),
  • 18 января в 10:00 в МБОУ СОШ № 77 (ул. Каплунова, 12),
  • 20 января в 10:20 в МБОУ СОШ № 78 (ул. Ватутина, 24).

    • Подать заявку на проведение бесплатного профилактического занятия можно по телефону: 222-22-94.

    Для справки:

    С расписанием занятий и встреч Молодежного ресурсного центра администрации Владивостока можно ознакомиться на сайте mrc-vlad.ru, в группе ВКонтакте или в Instagram: @mrc_vladivostok.

    Главный офис МРЦ располагается по адресу: ул. Пограничная, 12;

    Молодежный клуб «Антресоль»: Океанский проспект, 99-76.

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