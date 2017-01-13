Водитель в алкогольном опьянении устроил страшную аварию в Приморье 16:51, 13 января Водитель в алкогольном опьянении устроил страшную аварию в Приморье
Минтруд: Приморье начало 2017 год с лидерства по зарплатным долгам 16:42, 13 января Минтруд: Приморье начало 2017 год с лидерства по зарплатным долгам (Эксклюзив)
Мастер-класс по купанию в ледяной воде состоится во Владивостоке 16:31, 13 января Мастер-класс по купанию в ледяной воде состоится во Владивостоке
Новостная лента
Январь, 13 пятница
17:24
Рассмотрение дела охранников Пушкарева во Владивостоке затягивается Эксклюзив
17:24
Приморцы просят у президента отменить пошлину на ввоз японских авто
17:24
Дневник парня: Бег - наше все! Эксклюзив
16:51
Водитель в алкогольном опьянении устроил страшную аварию в Приморье
16:42
Минтруд: Приморье начало 2017 год с лидерства по зарплатным долгам Эксклюзив
16:42
Экологический туризм станет трендом 2017 года в Приморье
16:31
Мастер-класс по купанию в ледяной воде состоится во Владивостоке
16:21
Видео инцидента между скорой и автоледи на Камчатке появилось в Сети Видео
16:10
Турнир по дворовому хоккею на кубок главы города Игоря Пушкарёва продолжается
15:59
Жительница Приморья 12 лет прожила с инородным телом в спине Фото
15:48
Стол на старый Новый год 2017: щедрый ужин, рецепты
15:24
Обзор киноновинок во Владивостоке Фото
15:21
В России хотят сделать "солнечные дороги"
15:16
Администрация Владивостока приглашает научиться кататься на коньках
14:59
Зверское убийство сторожа церкви произошло в Приморье
14:56
Афиша культурных событий на 13 - 15 января во Владивостоке
14:53
Приморец похитил из магазина бутылку элитного алкоголя
14:42
Очередного мастера парковки «наказали» во Владивостоке
14:34
Дальневосточные предприятия сэкономят до 40 млрд рублей в год
14:23
В Приморье произошло серьезное ДТП Видео
14:16
​Моряков Монголии защитят в Приморье
14:09
Счет на пальцах - до бесконечности Видео
14:08
У приморских пенсионеров есть возможность бесплатно получить новую профессию
13:57
За год на Дальний Восток привлекли 1 трлн 325 млрд рублей инвестиций
13:48
В США побрили сильно заросшего персидского кота: животное уже не могло нормально двигаться Фото
13:31
Созданы мыши-зомби
13:24
Владивостокская автоледи устроила себе головную боль Эксклюзив
13:21
Владивостокские авто попали в ТОП-20 самых необычных авто Фото
13:16
Сенатор Анатолий Широков поговорил о кроликах и клубнике Эксклюзив
13:08
Почта России доставит журналы и газеты в библиотеки детских домов и дома престарелых Приморья
13:06
Владивостокцы скупают доллары Эксклюзив
12:52
Владивостокский пенсионер на джипе отправил невнимательную пенсионерку в больницу
12:46
Владивосток избавляется от елок Видео
Планируете ли Вы окунуться в прорубь на Крещение?

Электронные версии
4065 (4) от 13 января 2017 Электронная версия газеты Владивосток
От хрустального мальчика до Булыги
Пограничник, спасший детей из горящего дома, представлен к госнаграде
Европейский суд принял жалобу на арест главы Владивостока
Старушки подались в аферистки
Пешеходам предложен виадук
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Спорт

Турнир по дворовому хоккею на кубок главы города Игоря Пушкарёва продолжается

Второй групповой этап стартует завтра
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 13 января , РИА Vladnews.

В субботу и воскресенье, 14 и 15 января, с 10 часов во Владивостоке пройдут игры второй группы турнира по дворовому хоккею с шайбой на кубок главы города Игоря Пушкарёва. В предстоящие выходные за выход в полуфинал поборются команды «Беркут», «Змеинка», «Витязь» и «Молот-2».

В седьмом по счету дворовом чемпионате принимают участие 16 любительских команд, в состав которых входят как дети, так и взрослые. Их техника и мастерство, отточенное на катках города, привлекает внимание многих горожан. Ледовые битвы не оставят равнодушными любителей ярких и напряженных событий.

Напомним, состязания хоккеистов будут проходить по выходным вплоть до 1 марта на муниципальных спортивных объектах (хоккейных коробках) города. По результатам проведения соревнований победителей и призеров наградят кубками, медалями и грамотами от администрации Владивостока.

Администрация Владивостока приглашает всех желающих поболеть за спортсменов.

Расписание игр на предстоящие выходные:

14 января

10 часов - ул. Героев Хасана, 12 (Витязь - Молот-2);

10 часов - ул. Русская, 86 ,каток Рубин (Беркут - Змеинка);

13 часов - ул. Фанзавод, 18 (Витязь – Беркут);

14 часов - проспект 100-летия Владивостока, 29А, школа № 38 (Змеинка – Молот-2).

15 января

10 часов - ул. Фанзавод, 18 (Витязь – Змеинка);

12 часов - ул. Фанзавод, 18 (Беркут – Молот-2).

comments powered by Disqus
Похожие новости
Администрация Владивостока приглашает научиться кататься на коньках
15:16, 13 января 2017 Администрация Владивостока приглашает научиться кататься на коньках

С 12 до 13 часов жители и гости города смогут познать мастерство катания

​
10:47, 13 января 2017 ​"Адмирал" на своем льду проиграл аутсайдерам

Обидное поражение - 1:3

На границе России и Китая завершена подготовка к уникальному хоккейному матчу
00:19, 13 января 2017 На границе России и Китая завершена подготовка к уникальному хоккейному матчу

Игра пройдет на льду реки Амур

Россию «попросили на выход» из спорта
19:05, 12 января 2017 Россию «попросили на выход» из спорта

NADO (Национальные антидопинговые организации) 19 стран мира призвали отстранить Россию от всех соревнований

«Адмирал» на родном льду примет рижское «Динамо»
14:41, 12 января 2017 «Адмирал» на родном льду примет рижское «Динамо»

Первый матч в новом году ждет Владивосток

КХЛ приняла заявку Владивостока на матч звезд КХЛ-2018
09:34, 12 января 2017 КХЛ приняла заявку Владивостока на матч звезд КХЛ-2018

«Адмирал» первым передал в лигу пакет заявочных документов и презентацию звёздного мероприятия у себя на арене

Борьба за кубок главы Владивостока Игоря Пушкарева продолжается
16:40, 11 января 2017 Борьба за кубок главы Владивостока Игоря Пушкарева продолжается

В предстоящие выходные пройдут игры второй группы турнира