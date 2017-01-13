Турнир по дворовому хоккею на кубок главы города Игоря Пушкарёва продолжается

Второй групповой этап стартует завтра

Владивосток, пятница, 13 января , РИА Vladnews.

В субботу и воскресенье, 14 и 15 января, с 10 часов во Владивостоке пройдут игры второй группы турнира по дворовому хоккею с шайбой на кубок главы города Игоря Пушкарёва. В предстоящие выходные за выход в полуфинал поборются команды «Беркут», «Змеинка», «Витязь» и «Молот-2».

В седьмом по счету дворовом чемпионате принимают участие 16 любительских команд, в состав которых входят как дети, так и взрослые. Их техника и мастерство, отточенное на катках города, привлекает внимание многих горожан. Ледовые битвы не оставят равнодушными любителей ярких и напряженных событий.

Напомним, состязания хоккеистов будут проходить по выходным вплоть до 1 марта на муниципальных спортивных объектах (хоккейных коробках) города. По результатам проведения соревнований победителей и призеров наградят кубками, медалями и грамотами от администрации Владивостока.

Администрация Владивостока приглашает всех желающих поболеть за спортсменов.

Расписание игр на предстоящие выходные:

14 января

10 часов - ул. Героев Хасана, 12 (Витязь - Молот-2);

10 часов - ул. Русская, 86 ,каток Рубин (Беркут - Змеинка);

13 часов - ул. Фанзавод, 18 (Витязь – Беркут);

14 часов - проспект 100-летия Владивостока, 29А, школа № 38 (Змеинка – Молот-2).

15 января

10 часов - ул. Фанзавод, 18 (Витязь – Змеинка);

12 часов - ул. Фанзавод, 18 (Беркут – Молот-2).