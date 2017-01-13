Жительница Приморья 12 лет прожила с инородным телом в спине

Леска «вышла» с тела самостоятельно

Владивосток, пятница, 13 января , РИА Vladnews.

Спустя 12 лет инородный предмет покинул тело жительницы Приморья, сообщает корреспондент РИА VladNews.

По словам женщины, ей была сделана серьёзная операция на позвоночник: замена одного из позвоночных дисков на имплант. С момента операции прошло уже 12 лет, и все это время шов не беспокоил пациентку. Но, как рассказывает женщина, не так давно возле шрама появилась небольшая шишка, на которую она не стала обращать внимания.

Немногим позже шишка стала доставлять женщине некий дискомфорт. Тогда жительница Приморья решила обратиться к врачу. Каково же было ее удивление, когда врач сообщил пациентке, что из ее спины торчит голубая леска. Потянув за кончик, из спины женщины «вылезла» нить длиной в 4 сантиметра. 12 лет она находилась в женском теле в «поисках выхода».

Как рассказали сотрудники одного из медицинских учреждений Приморья, это очень распространенное явление в медицинской практике. Вполне вероятно, что врачи попросту не заметили маленькую ниточку и не отрезали ее. Со временем леска попала в отверстие, с помощью которого и «вышла» наружу.

Сейчас здоровью и жизни женщины ничего не угрожает.