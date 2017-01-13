Стол на старый Новый год 2017: щедрый ужин, рецепты

О традициях праздника

Владивосток, пятница, 13 января , РИА Vladnews.

Старый Новый год отмечают в России в ночь с 13 на 14 января. Этот день носил название Васильева дня и имел решающее значение для всего года. На Васильев день отмечали праздник земледелия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Накануне праздника хозяйки готовят сытный ужин, который называется щедрым. Лучше всего в этот вечер приготовить щедрую кутью. Тем более, что необходимые для этого продукты есть в свободной продаже круглый год. Считается, чем разнообразнее состав кутьи, тем больше будет достаток в семье в будущем году.



В состав такого блюда входят:

1 стакан риса

100 г меда

100 г орехов

100 г изюма

150 г мака

сливочное масло по вкусу

соль по вкусу



Рис готовят обычным способом. Орехи следует поджарить, очистить и измельчить. Изюм промыть и запарить кипятком. Мак так же запарить кипятком, чтобы он набух, а затем его нужно растереть в ступке или кофемолке.



Сливочное масло растопить и заправить им кашу. Туда же отправить орехи, изюм, маковое молочко и жидкий мед.





Кроме кутьи, на стол обычно ставят разнообразные пироги, жареные колбасы, блины, сыры и обязательно свинину как символ плодородия и богатства. Наши предки, как правило, готовили поросенка, блюдо из зайца и петуха.





В Тверской, Ярославской, Московской, Тульской, Рязанской, Нижегородской, Оренбургской областях в этот день колядовали.



Люди ходили от дома к дому и пели песни, а щедрые хозяева дома одаривали исполнителей едой.





Также была традиция – делать вареники с сюрпризами. Начинка для вареников могла быть любой, и каждая из них являлась сюрпризом.

Фасоль – к пополнению в семье