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Выходные во Владивостоке будут теплыми, но снежными

Температурный фон повысится на 3–7 градусов
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, пятница, 13 января , РИА Vladnews.

Морозная погода сохранялась в Приморье несколько дней, температура воздуха понизилась до −18…−25 °C, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Сегодня, 13 января, существенных изменений погоды в Приморье не ожидается. В Приморье местами возможен снег. Фон температуры на уровне вчерашнего дня: −11…−20 °C, на побережье −8…−13 °C.

Во Владивостоке облачно и сохраняется вероятность слабого снега. Температура воздуха −12…−14 °C.

Выходные в Приморье будут снежными.

Во Владивостоке в субботу облачно, днем с прояснениями. Временами возможен слабый снег. Ветер северный сильный. Температура воздуха ночью −19…−21 °C, днем −12…−15 °C.

В воскресенье, 15 января, над краем сохранится поле пониженного атмосферного давления. Характер погоды будет неустойчивым. Временами небольшой снег. Температурный фон повысится на 3–7 градусов.

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