Общая протяженность автомобильных дорог в России в настоящее время составляет около 1,4 миллиона километров. Большая часть из них не имеет искусственного освещения из-за удаленности линий электропередач или низкого трафика. При этом обеспечение такого освещения может повысить безопасность движения.

С этой целью по заказу Росавтодора проводятся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, результатом которых станет список технологий, подходящих для электрификации дорог. Кроме того, по итогам анализа будут составлены рекомендации по использованию источников альтернативной энергии.

Так, в рамках проекта агентство может провести испытания нового дорожного покрытия - специальных солнечных панелей, которые будут вырабатывать электричество для питания объектов инфраструктуры. Следует отметить, что солнечные панели уже используются в России для питания светофоров.

Ранее, в декабре 2016 года, власти Франции запустили первую в мире автодорогу с покрытием из солнечных панелей. Длина участка, расположенного в деревне Турувр-о-Перш в Нормандии, составляет около километра. Мощности размещенных здесь аккумуляторов достаточно для питания всех деревенских уличных фонарей.