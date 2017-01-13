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Россия

В России хотят сделать "солнечные дороги"

Росавтодор заказал научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Фото: varlamov.ru Фото: varlamov.ru
Владивосток, пятница, 13 января , РИА Vladnews.

Федеральное дорожное агентство России (Росавтодор) приступило к исследованию технологий, которые можно использовать для обеспечения автодорог альтернативной энергией,  сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Общая протяженность автомобильных дорог в России в настоящее время составляет около 1,4 миллиона километров. Большая часть из них не имеет искусственного освещения из-за удаленности линий электропередач или низкого трафика. При этом обеспечение такого освещения может повысить безопасность движения.

С этой целью по заказу Росавтодора проводятся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, результатом которых станет список технологий, подходящих для электрификации дорог. Кроме того, по итогам анализа будут составлены рекомендации по использованию источников альтернативной энергии.

Так, в рамках проекта агентство может провести испытания нового дорожного покрытия - специальных солнечных панелей, которые будут вырабатывать электричество для питания объектов инфраструктуры. Следует отметить, что солнечные панели уже используются в России для питания светофоров.

Ранее, в декабре 2016 года, власти Франции запустили первую в мире автодорогу с покрытием из солнечных панелей. Длина участка, расположенного в деревне Турувр-о-Перш в Нормандии, составляет около километра. Мощности размещенных здесь аккумуляторов достаточно для питания всех деревенских уличных фонарей.

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