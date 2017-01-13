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Спорт

Администрация Владивостока приглашает научиться кататься на конках

С 12 до 13 часов жители и гости города смогут познать мастерство катания
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 13 января , РИА Vladnews.

Завтра, 14 января, и в воскресенье, 15 января, с 12 до 13 часов жители и гости города смогут познать мастерство катания на коньках на бесплатных мастер-классах для всех желающих, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Организаторами мероприятия выступило общественное движение «Патриоты Приморья» при поддержке администрации Владивостока.

Мероприятие будет проходить на шести муниципальных ледовых площадках, во всех районах города: на пр. 100-летия Владивостока, 44, на ул. Енисейской, 18, Зои Космодемьянской, 12, Черемуховой, 22, Хабаровской 7 и Щитовой, 27.

В течение часа на мастер-классе инструкторы в непринуждённой форме обучат всех желающих базовому катанию на коньках и основам хоккея (скольжение, торможение, повороты, катание спиной вперед, обучение безопасной езде, скоростно-силовое катание и азы фигурного катания). Во время занятий организаторы будут угощать участников и гостей катков горячим чаем.

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