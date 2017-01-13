Какие мероприятия ждут жителей и гостей Владивостока, расскажет корреспондент VIII канала Валерия Белоус.
Афиша культурных событий на 13 - 15 января во Владивостоке
Программа мероприятийВладивосток, пятница, 13 января , РИА Vladnews.
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