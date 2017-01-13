Приморец похитил с магазина бутылку элитного алкоголя

Подозреваемый задержан

Владивосток, пятница, 13 января , РИА Vladnews.

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Арсеньевский» обратилась 53–летняя женщина, которая рассказала, что в магазине на улице Садовой неизвестный открыто похитил бутылку элитного алкоголя стоимостью 5 тысяч рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские опросили заявительницу, очевидцев происшествия и составили ориентировку на подозреваемого. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий нарядом патрульно-постовой службы задержан 45-летний местный житель. В отделении полиции мужчина признался в содеянном.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.