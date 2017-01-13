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Очередного мастера парковки «наказали» во Владивостоке

Автомобиль оказался завален мусором
Фото: Инстаграм Фото: Инстаграм
Владивосток, пятница, 13 января , РИА Vladnews.

Сегодня, 13 января, во Владивостоке пострадал очередной мастер парковки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Экипажи ДПС.

Автоледи, которая припарковала свой Nissan March в неположенном месте, жестоко наказали жильцы. Инцидент произошел в районе улицы Героев Тихоокеанцев.

Девушка припарковала свой автомобиль около мусорных баков, тем самым перегородив проход.

Однако жители района не растерялись и решили наказать водителя, накидав на авто мусорных пакетов.

Стоит отметить, что подобные случаи во Владивостоке – не редкость.

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