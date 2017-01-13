Вечером во Владивостоке пойдет снег 15:25, 13 января Вечером во Владивостоке пойдет снег
Обзор киноновинок во Владивостоке 15:24, 13 января Обзор киноновинок во Владивостоке (Фото)
Дневник парня: Бег - наше все! 15:18, 13 января Дневник парня: Бег - наше все! (Эксклюзив)
Новостная лента
Январь, 13 пятница
15:53
Рассмотрение дела охранников Пушкарева во Владивостоке затягивается Эксклюзив
15:53
Приморцы просят у президента отменить пошлину на ввоз японских авто
15:53
Дневник парня: Бег - наше все! Эксклюзив
15:48
Стол на старый Новый год 2017: щедрый ужин, рецепты
15:24
Обзор киноновинок во Владивостоке Фото
15:21
В России хотят сделать "солнечные дороги"
15:16
Администрация Владивостока приглашает научиться кататься на конках
14:59
Зверское убийство сторожа церкви произошло в Приморье
14:56
Афиша культурных событий на 13 - 15 января во Владивостоке
14:53
Приморец похитил с магазина бутылку элитного алкоголя
14:42
Очередного мастера парковки «наказали» во Владивостоке
14:34
Дальневосточные предприятия сэкономят до 40 млрд рублей в год
14:23
В Приморье произошло серьезное ДТП Видео
14:16
​Моряков Монголии защитят в Приморье
14:09
Счет на пальцах - до бесконечности Видео
14:08
У приморских пенсионеров есть возможность бесплатно получить новую профессию
13:57
За год на Дальний Восток привлекли 1 трлн 325 млрд рублей инвестиций
13:48
В США побрили сильно заросшего персидского кота: животное уже не могло нормально двигаться Фото
13:31
Созданы мыши-зомби
13:24
Владивостокская автоледи устроила себе головную боль Эксклюзив
13:21
Владивостокские авто попали в ТОП-20 самых необычных авто Фото
13:16
Сенатор Анатолий Широков поговорил о кроликах и клубнике Эксклюзив
13:08
Почта России доставит журналы и газеты в библиотеки детских домов и дома престарелых Приморья
13:06
Владивостокцы скупают доллары Эксклюзив
12:52
Владивостокский пенсионер на джипе отправил невнимательную пенсионерку в больницу
12:46
Владивосток избавляется от елок Видео
12:41
​Сенатор: Альтернативы развитию Дальнего Востока на сегодня у России нет
12:23
На Сахалине и Камчатке ожидают сход лавин
12:12
В Приморье произошло землетрясение
12:01
Ученые изобретут шоколадные таблетки от инфаркта
11:50
На Камчатке произошло землетрясение
11:47
В Приморье вместо коттеджей на пахотных землях выросли сорняки
11:43
Госдума в первом чтении вывела «домашние» побои из Уголовного кодекса
Планируете ли Вы окунуться в прорубь на Крещение?

Электронные версии
4065 (4) от 13 января 2017 Электронная версия газеты Владивосток
От хрустального мальчика до Булыги
Пограничник, спасший детей из горящего дома, представлен к госнаграде
Европейский суд принял жалобу на арест главы Владивостока
Старушки подались в аферистки
Пешеходам предложен виадук
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Общество

Дальневосточные предприятия сэкономят до 40 млрд рублей в год

Благодаря общероссийским энерготарифам
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, пятница, 13 января , РИА Vladnews.

Вступили в силу поправки в закон «Об электроэнергетике», обеспечивающие снижение энерготарифов для промышленных потребителей Дальнего Востока до среднероссийского уровня.

По мнению министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, с принятием такого закона «восстанавливается экономическая справедливость» в отношении регионов Дальнего Востока, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Это даст экономию дальневосточным предприятиям в объеме до 40 млрд рублей в год. Появятся новые возможности для укрепления экономики и привлечения инвесторов. Снижение затрат на энергоресурсы для предприятий - краеугольный вопрос, это позволит повысить конкурентность производимой продукции и рентабельность компаний, в итоге такие изменения скажутся на качестве жизни населения.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Счет на пальцах - до бесконечности
14:09, 13 января 2017 Счет на пальцах - до бесконечности

Как не ограничиться числом 10

У приморских пенсионеров есть возможность бесплатно получить новую профессию
14:08, 13 января 2017 У приморских пенсионеров есть возможность бесплатно получить новую профессию

а три года работы программы повысили квалификацию или получили новую профессию 150 человек

Созданы мыши-зомби
13:31, 13 января 2017 Созданы мыши-зомби

Зомби напоминали персонажей «Ходячих мертвецов», но были намного разумнее

Владивостокские авто попали в ТОП-20 самых необычных авто
13:21, 13 января 2017 Владивостокские авто попали в ТОП-20 самых необычных авто

Чистокровный британец и одноместный электромобиль нашли свое место в рейтинге популярного портала

Почта России доставит журналы и газеты в библиотеки детских домов и дома престарелых Приморья
13:08, 13 января 2017 Почта России доставит журналы и газеты в библиотеки детских домов и дома престарелых Приморья

В крае проходит акция "Дерево добра"

Владивостокцы не верят в приметы
11:40, 13 января 2017 Владивостокцы не верят в приметы

В том числе и новогодние

Мост на остров Русский изо льда возвели в Москве
11:26, 13 января 2017 Мост на остров Русский изо льда возвели в Москве

"Путешествие по России"