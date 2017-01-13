Дальневосточные предприятия сэкономят до 40 млрд рублей в год

Благодаря общероссийским энерготарифам

Владивосток, пятница, 13 января , РИА Vladnews.

Вступили в силу поправки в закон «Об электроэнергетике», обеспечивающие снижение энерготарифов для промышленных потребителей Дальнего Востока до среднероссийского уровня.

По мнению министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, с принятием такого закона «восстанавливается экономическая справедливость» в отношении регионов Дальнего Востока, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Это даст экономию дальневосточным предприятиям в объеме до 40 млрд рублей в год. Появятся новые возможности для укрепления экономики и привлечения инвесторов. Снижение затрат на энергоресурсы для предприятий - краеугольный вопрос, это позволит повысить конкурентность производимой продукции и рентабельность компаний, в итоге такие изменения скажутся на качестве жизни населения.