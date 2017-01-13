В Приморье произошло серьезное ДТП

Лесовоз и микроавтобус столкнулись лоб в лоб

Владивосток, пятница, 13 января , РИА Vladnews.

Лобовое столкновение лесовоза и микроавтобуса произошло в Приморье, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Столкновение произошло в районе поселка городского типа Шкотово. По предварительной информации, лесовоз столкнулся с микроавтобусом лоб в лоб, попутно задев джип. От удара лесовоз и микроавтобус откинуло друг от друга в разные стороны. Пассажира микроавтобуса зажало в "покареженном" авто, откуда его пытаются вызволить спасатели. Водитель уже извлечен из груды железа. На месте происшествия работают сотрудники скорой помощи и ДПС.

В районе происшествия затруднен проезд автомобилей, собирается пробка.