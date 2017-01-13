​Моряков Монголии защитят в Приморье

Для получения зарплаты направлены иски в суд

Владивосток, пятница, 13 января , РИА Vladnews.

Два моряка судна «Нексу» из-за задолженности по зарплате обратились за помощью в правоохранительные органы РФ, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Приморской транспортной прокуратуры.

Проверка установила, что они работали на судне по контрактам с иностранной компанией «Индертон Лимитед» и ходили на судне под флагом Монголии. Судовладелец три месяца не выплачивал им зарплату, общая сумма долга превысила 700 тыс. рублей.

Транспортный прокурор края направил в суд иски о взыскании долга с работодателя.